روسيا تسجل حصيلة قياسية للإصابات اليومية بكورونا

موسكو - (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الأحد، تسجيل 679 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، فيما ارتفع عدد الإصابات اليومية إلى 63205 إصابات جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقا لموقع قناة "آر تي عربية" الروسية فإن هذه هي المرة الأولى منذ بداية الجائحة التي تتجاوز فيها حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا عتبة الـ60 ألفا.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار الفيروس أن إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد قد ارتفع إلى 11 مليونا و 108191 إصابة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى 326112 .

وتماثل 23045 للشفاء خلال اليوم الأخير، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى عشرة ملايين و23622 .

وكان دينيس لوجونوف نائب مدير "مركز جاماليا لعلوم الأوبئة والأحياء الدقيقة" قال إنه من المتوقع حدوث ارتفاع كبير في حالات الإصابة بكورونا في روسيا في أواخر يناير ومطلع فبراير.

وأضاف: "إنني متأكد تماما من أننا سنشهد ارتفاعا خطيرا في حالات الإصابة بأوميكرون".