الكويت: طالبنا بألّا يكون لبنان منصة لأيّ عدوان لفظي أو فعلي

بيروت - (د ب أ):

طالب وزير خارجية الكويت أحمد ناصر المحمد الصباح، اليوم الأحد، بألّا يكون لبنان منصة لأيّ عدوان لفظي أو فعلي، وأن يكون عنصراً متألقاً وأيقونة مميزة في المشرق العربي، مشيرا إلى أنه لا توجّه للتدخّل في شؤون لبنان.

ونقلت صحيفة "الرئاسة اللبنانية" عبر حسابها على "تويتر" عن ناصر الصباح قوله، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في قصر بعبدا بعد لقائه الرئيس ميشال عون: "أحمل رسالة كويتية خليجية عربية ودولية كإجراءات وافكار مقترحة لبناء الثقة مجددا مع لبنان، وهم الآن بصدد دراستها وان شاء الله يأتينا الرد قريبا، ولبنان ساحة أمل للجميع وليس منصة عدوان".

وأضاف: "تشرفت بلقاء رئيس الجمهورية ونقلت له تحيات أمير دولة الكويت الشيخ (نواف الأحمد الجابر الصباح)، وولي العهد (الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح) وتمنيات لمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء للبنان".

وكان وزير الخارجية الكويتي وصل إلى بيروت مساء امس السبت في زيارة رسمية تستمر يومين.