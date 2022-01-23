الأردن: 10 هزات ارتدادية لزلزال طبريا

عمان - أ ش أ

أكد مدير مرصد الزلازل الأردني المهندس غسان سويدان، اليوم الأحد، حدوث 10 هزات ارتدادية تبعت الزلزال الذي ضرب جنوب بحيرة طبريا، أمس السبت، بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، حتى صباح اليوم.

وأوضح سويدان ــ في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية - أن الهزات الارتدادية العشرة تراوحت قوتها ما بين 2.0 إلى 2.9 درجة على مقياس ريختر.

يذكر أن المواطنين في محافظة إربد كانوا قد شعروا مساء أمس بالزلزال.