الجيش الوطني الصومالي يقتل قياديا بارزا في صفوف مليشيا الشباب

مقديشو - أ ش أ

تمكنت قوات "جورجور" الخاصة بالجيش الوطني الصومالي اليوم الأحد، من قتل قيادي بارز في صفوف مليشيا الشباب، في ضاحية مدينة "جوريعيل" التابعة لولاية جلمدغ الإقليمية.

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الصومالية، فقد أفاد ضباط قوات جورجور بأن الجيش نفذ عملياته العسكرية في المناطق الريفية المحيطة بمدينتي جوريعيل وعيلبور بإقليم جلجدود وسط البلاد.

يذكر أن القتيل كان منسق المنطقتين المذكورتين لدى عناصر مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.

ويواصل الجيش الوطني عمليات عسكرية للقضاء على فلول متمردي مليشيات الشباب الإرهابية والمرتبطة بتنظيم القاعدة.