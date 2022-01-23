متاجر التجزئة في ألمانيا تطالب برفع القيود على توصيل السلع

08:59 ص الأحد 23 يناير 2022
متاجر التجزئة في ألمانيا تطالب برفع القيود على توصيل السلع

275121-كيف- نجت- بيست باي من المصير القاتم لمتاجر

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

برلين - (د ب أ):

تخشى متاجر التجزئة من اختناقات في امداد السلع وسط موجة المتحور اوميكرون من جائحة فيروس كورونا وتطالب بتعليق القيود على توصيل البضائع.

وذكرت رابطة تجارة التجزئة في ألمانيا أنه على سبيل المثال، فإن الحظر على توصيل السلع في أوقات الليل في مراكز المدن وحظر قيادة الشاحنات أيام الأحد يجب أن يرفع بشكل مؤقت.

وقال الرئيس التنفيذي لرابطة تجارة التجزئة في ألمانيا، شتيفان جنت لمجموعة "ريداكتسيونزنيتسفيرك" الألمانية الإعلامية يوم السبت إن" الحظر في أوقات الليل على دخول الشاحنات إلى كثير من المدن يقف في طريق توصيل البضائع إلى متاجر التجزئة".

وتابع جنت إنه يجب رفع تلك القيود المفروضة على توصيل السلع وكذلك رفع الحظر على قيادة الشاحنات أيام الأحد، على الأقل طالما أن هناك وضع متوتر في سلاسل التوريد.

وأضاف" يجب على السياسيين الآن اتخاذ الاحتياطات الضرورية بسرعة كبيرة على جميع المستويات حتى يمكن حل أي مشكلة قد تطرأ بسرعة وبأسلوب هادف".

ألمانيا كورونا متاجر

الخبر التالى:

الإمارات تحظر تحليق الطائرات الرياضية و "الدرون" لمدة شهر

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1569

إصابات اليوم

41

وفيات اليوم

1703

متعافون اليوم

408495

إجمالي الإصابات

22330

إجمالي الوفيات

342762

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| كورونا في 24 ساعة| إجراءات جديدة لدخول مصر.. وعلامات الإصابة بأوميكرون.. وفئات ممنوعة من اللقاح

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا