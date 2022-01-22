الخارجية الألمانية تنفي تقليص عدد العاملين في سفارتها بأوكرانيا

11:33 م السبت 22 يناير 2022
الخارجية الألمانية تنفي تقليص عدد العاملين في سفارتها بأوكرانيا

وزارة الخارجية الألمانية الفدرالية

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برلين - (د ب أ)

لن تتخذ وزارة الخارجية الألمانية حاليًا "أي إجراءات لتقليص عدد موظفي السفارة" أو أفراد عائلاتهم في ضوء الأزمة الأوكرانية.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية اليوم السبت: "نحن نراقب عن كثب الوضع الأمني للموظفين في بعثاتنا الدبلوماسية في أوكرانيا، كما أننا على اتصال وثيق مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي وعلى المستوى الدولي."

كانت صحيفة "بيلد" الألمانية قد ذكرت في وقت سابق أن وزارة الخارجية الألمانية "تعمل على خطة إجلاء أقارب موظفي السفارة الألمانية في أوكرانيا"، مشيرة إلى أن "إخراجهم من البلاد سيتم عند تدهور الوضع بصورة أكبر".

ظلت حكومة الولايات المتحدة أيضا حذرة حتى الآن في هذا الصدد، كما نفت واشنطن اليوم السبت التقارير التي تفيد بتلقي عائلات موظفي السفارة في أوكرانيا تعليمات ببدء الإجلاء يوم الاثنين المقبل.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية: "ليس لدينا ما نعلنه في هذه المرحلة."

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