استقالة قائد البحرية الألمانية بعد دعوته لـ"احترام" بوتين

برلين - (د ب أ)

أكدت وزارة الدفاع الألمانية أن قائد البحرية الألمانية استقال وسط ضجة حول تصريحات أدلى بها بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستحق "الاحترام" وأن شبه جزيرة القرم "لن تعود أبدا" إلى أوكرانيا.

وعلى خلفية الصراع في أوكرانيا تسبب قائد بارز بالجيش الألماني في غضب شديد إثر تصريحات له حول روسيا.

أعرب نائب الأدميرال وقائد البحرية الألمانية كاي-أخيم شونباخ، فى تصريحاته، عن تفهمه لموقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال ظهوره في لقاء بالهند.

وقال شونباخ: "ما يريده بوتين حقًا هو الاحترام على مستوى الندية، ثم إن إظهار الاحترام لشخص ما لا يكلف شيئا، لا يكلف شيئا. لذلك قد تسألني: من السهل منحه الاحترام الذي يطلبه، والذي يستحقه على الأرجح".

ونأت وزارة الدفاع في برلين بنفسها عن تصريحات شونباخ اليوم السبت.

وقال متحدث باسم الوزارة لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) ردًا على سؤال: "من حيث المضمون واختيار الكلمات، فإن التصريحات لا تتوافق بأي حال من الأحوال مع موقف وزارة الدفاع الألمانية".

وصدرت السبت عن وزارة الخارجية الأوكرانية، معلومات تفيد بأنها استدعت السفيرة الألمانية لدى أوكرانيا، أنكا فيلدهاوزن.