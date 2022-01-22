تباين في الإصابات بكورونا في عدد من الدول العربية

عواصم عربية - (أ ش أ):

شهد عدد من الدول العربية، اليوم السبت، تباينا في الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

ففي الأردن.. سجلت وزارة الصحة، خلال الـ 24 ساعة الماضية 4102 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1134097 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة الأردنية في بيان بأن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 1076901 حالة شفاء بعد تسجيل 3362 حالة إضافية، كما سجلت 13 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 13062 حالة وفاة .

وفي الكويت، سجلت وزارة الصحة الكويتية خلال الـ 24 ساعة الماضية 4148 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 493107 حالات .

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 4991 حالة شفاء ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 446128 متعافٍ .

وأضاف أنه تم تسجل حالتي وفاة جراء الإصابة ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2485 حالة.

وفي المغرب.سجلت وزارة الصحة خلال الساعات الـ 24 الماضية 7638 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات الى 1.093.978.

وأشارت وزارة الصحة المغربية في بيان، أنها سجلت اليوم 31 حالة وفاة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 15113، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 1.007.491.

وفي السودان..سجلت وزارة الصحة السودانية، خلال ال24ساعة الماضية 280 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وخمس حالات وفاة.

وأفادت الصحة السودانية في بيان اليوم بارتفاع إجمالي حالات الإصابة منذ بدء الجائحة إلى 52 ألفا و305 حالات ، فيما بلغت حالات التعافي 44450 والوفيات 3645 وفاة.

وفي الجزائر.. سجلت وزارة الصحة 1855 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و15 حالة وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 796 مريضا للشفاء، حسب ما أفاد به اليوم الجمعة بيان لوزارة الصحة.

وبذلك، بلغ العدد الإجمالي للإصابات 232.325 حالة، بينما بلغ مجموع المتماثلين للشفاء 157.628 والعدد الإجمالي للوفيات 6468 حالة.