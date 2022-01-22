"غزو أوكرانيا".. ألمانيا تضع خطة لإجلاء دبلوماسيها من كييف إذا تدهور الوضع

وكالات:

أعلنت السلطات الألمانية، أن بلادها وضعت خطة لإجلاء دبلوماسيها من أوكرانيا إذا تدهور الوضع هناك، في ظل التصعيد بـ"غزو أوكرانيا" من قبل روسيا، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وكانت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت أعلنت السبت أن ألمانيا ستسلم أوكرانيا التي تشكل محور أزمة بين روسيا والغرب، "مستشفى ميدانيا" في فبراير.

وقالت الوزيرة الألمانية في مقابلة تنشرها صحيفة دي فيلت في عدد الأحد "أستطيع أن أتفهم أننا نريد دعم أوكرانيا وهذا بالضبط ما نقوم به بالفعل".

وأضافت "سيتم تسليم مستشفى ميداني كامل في شباط/فبراير مع (تأمين) التدريب اللازم" للعاملين، موضحة أن كلفة ذلك ستبلغ 5,3 ملايين يورو.

وتابعت لامبرخت "قدمنا من قبل أجهزة للتنفس الصناعي"، مشيرة إلى أن ألمانيا "تعالج جنودا أوكرانيين مصابين بجروح خطيرة في (مستشفيات) الجيش الألماني".

وقالت "بذلك نحن إلى جانب كييف وعلينا الآن بذل كل ما في وسعنا لنزع فتيل الأزمة".