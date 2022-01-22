وكالة الفضاء الروسية: رفض واشنطن منح تأشيرة دخول لرائد فضاء روسي سابقة خطيرة

موسكو - (أ ش أ):

قال ديمتري روجوزين، المدير العام لوكالة الفضاء الروسية روسكوزموس، إن رفض الولايات المتحدة منح تأشيرة دخول لرائد الفضاء الروسي نيكولاي تشوب يشكل سابقة خطيرة للتعاون في محطة الفضاء الدولية.

وصرح مصدر مطلع لوكالة أنباء تاس الروسية إنه بدون أي تفسير، رفضت الولايات المتحدة إصدار تأشيرة دخول لرائد الفضاء نيكولاي تشوب الذي كان من المفترض أن يخضع للتدريب في الولايات المتحدة. وأكد الرئيس التنفيذي للوكالة الفضاء الروسية لاحقًا هذه المعلومات موضحًا أنه طلب من وكالة ناسا توضيح موقفها بشأن هذه المسألة.

يذكر أن تدريب رواد فضاء أجانب في روسيا وتدريب رواد فضاء روس في أمريكا هو إجراء روتيني، حيث يمنح أطقم الفضاء المعرفة بالجزأين الأمريكي والروسي من محطة الفضاء الدولية. ويتم عقد مثل هذه الدورات التدريبية بغض النظر عن نوع المركبات الفضائية التي سيتم استخدامها لإيصال رواد الفضاء إلى المدار.

ويعد نيكولاي تشوب عضوا في الطاقم الاحتياطي لمحطة الفضاء الدولية إكسبيديشن 68، والتي ستطير إلى المحطة المدارية على متن مركبة الفضاء سويوز إم إس -22 في سبتمبر 2022. وهو أيضًا عضو في الطاقم الرئيسي للإكسبدشن 69 الذي ستطير إلى محطة الفضاء الدولية بواسطة مركبة فضائية سويوز إم إس -23 الربيع المقبل.