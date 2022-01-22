الحكومة الروسية توافق على خطة لمكافحة متحور "أوميكرون"

موسكو - (أ ش أ):

وافقت الحكومة الروسية، اليوم السبت، على خطة بشأن اتخاذ إجراءات طبية إضافية لمواجهة متغير فيروس كورونا "أوميكرون".

وقالت رئاسة الوزراء الروسية في بيان - وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية- إن "الحكومة بدأت في تنفيذ خطة بشأن إجراءات إضافية لمكافحة انتشار سلالة فيروس أوميكرون الجديد في روسيا وإعداد نظام الرعاية الصحية لمساعدة المصابين بالفيروس".

وذكر البيان أنه على الصندوق الفيدرالي للتأمين الطبي الإلزامي تقديم نتائج تحليلية لجودة الإجراءات الجديدة في وزارات الصحة الإقليمية.. ويجب أيضا على الصندوق تقديم تقرير أسبوعي للحكومة عن هذه الإجراءات.

ولم يشر البيان إلى نوع الإجراءات الإضافية التي ستتخذها البلاد في كفاحها ضد كورونا.