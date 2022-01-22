أول وزير خارجية خليجي يزور لبنان عقب أزمة قرداحي

06:53 م السبت 22 يناير 2022
أول وزير خارجية خليجي يزور لبنان عقب أزمة قرداحي

وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

بيروت - (د ب أ)

وصل مساء اليوم السبت إلى مطار رفيق الحريري الدولي (مطار العاصمة اللبنانية بيروت) وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح.

وكان في استقبال وزير خارجية الكويت في مطار رفيق الحريري الدولي، وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبدالله بو حبيب، ومديرة المراسم في وزارة الخارجية اللبنانية السفيرة عبير العلي والقائم بالأعمال في السفارة الكويتية المستشار عبدالله الشاهين، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الكويتي رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي مساء اليوم في السرايا الحكومية، على أن يلتقي نظيره اللبناني عبدالله بو حبيب غداً الأحد.

أحمد ناصر المحمد خارجية الكويت لبنان أزمة قرداحي دول الخليج مطار رفيق الحريري

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1403

إصابات اليوم

22

وفيات اليوم

1632

متعافون اليوم

405393

إجمالي الإصابات

22260

إجمالي الوفيات

339259

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا