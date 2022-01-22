أعضاء بالسيادة السوداني يطلعون على مخرجات مؤتمر "أصدقاء السودان"

06:05 م السبت 22 يناير 2022
أعضاء بالسيادة السوداني يطلعون على مخرجات مؤتمر "أصدقاء السودان"

الدكتور الهادي إدريس

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الخرطوم - (د ب أ)

التقى أعضاء مجلس السيادة الانتقالي السوداني الهادى إدريس ومالك عقار والطاهر حجر فى اجتماع مشترك اليوم السبت، مبعوث مملكة النرويج الخاص للسودان وجنوب السودان أندريه إستيانسن، حسبما أفادت وكالة أنباء السودان (سونا).

وأوضح المبعوث النرويجي الخاص للسودان وجنوب السودان، فى تصريح صحفي، أنه أطلع أعضاء مجلس السيادة، خلال اللقاء على مخرجات مؤتمر أصدقاء السودان الذي عقد مؤخرا بالعاصمة السعودية الرياض، إضافة إلى نتائج زيارته لجمهورية مصر العربية.

وقال إستيانسن إن اللقاء استعرض الوضع الأمني في إقليم دارفور على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها بعض المناطق، وأكد على ضرورة وضع المعالجات اللازمة لأحداث العنف فى الإقليم.

وأضاف إستيانسن، أن اللقاء تطرق للوضع السياسي الراهن بالسودان، مشيرا إلى إتفاق الجميع على أن المخرج من الأزمة الحالية، لن يتم إلا عبر حوار شامل دون إقصاء لاستعادة المسار الانتقالي، واستئناف عملية التحول الديمقراطي والوصول للانتخابات بنهاية الفترة الانتقالية.

وأكد المبعوث النرويجي، أهمية دعم عملية الحوار الحالية التي تتولى تسهيلها البعثة الأممية المتكاملة لدعم الفترة الانتقالية فى السودان "يونيتامس" عبر دعمها للمبادرات الوطنية المختلفة، مؤكدا دعم النرويج للحوار السوداني، واستعدادها، للتعاون مع الشركاء، لدعم الفترة الانتقالية عبر حزمة من مشاريع التنمية.

الهادى إدريس مجلس السيادة الانتقالي السوداني السودان

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