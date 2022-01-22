نتفلكس تخسر 45 مليار دولار من قيمتها السوقية بعد تباطؤ نمو المشتركين

(وكالات):

شهد سهم شركة نتفلكس، تراجعات حادة بـ 20%، يوم الخميس الماضي، في تداولات بعد الإغلاق، وذلك بعد توقعات الشركة بزيادة قاعدة مشتركيها 2.5 مليون مشترك جديد خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو ما جاء أقل بكثير من توقعات المحللين.

وقالت "CNBC" عربية، إن تباطؤ نمو المشتركين تسبب بخسارة قدرها 45 مليار دولار من قيمتها السوقية.

وقال جيمس آثي مدير الاستثمارات والدخل الثابت في "Aberdeen Asset Management" خلال مقابلة مع "CNBC" عربية، إن جائحة كورونا ساهمت في ارتفاع أعداد المشتركين لمنصة Netflix خلال 2020، لكن المنافسة من Disney+ وAmazon ستضغط على نمو المشتركين في المستقبل.

وتوقع آثي أن لا تلجأ الشركة إلى خفض تكلفة منتجاتها في المستقبل، مشيرا إلى أن استراتيجية الشركة لا تتضمن هذه المنهجية.

وفيما قالت "العربية" الإخبارية، إن تقديرات الشركة بإضافة 2.5 مليون مشترك في الربع الأول من عام 2022، جاءت بعد أن أضافت 8 ملايين و300 ألف مشترك بالربع الأخير من العام الماضي وهو ما جاء أقل بشكل طفيف عن التوقعات.

مع ذلك سجلت الشركة نتائج قوية بالربع الأخير من 2021 حيث فاقت الأرباح الصافية التوقعات بكثير وحققت نموا بنسبة 12% إلى 607 ملايين دولار. أما الإيرادات فجاءت متماشية مع التوقعات ونمت 16% لتبلغ 7.7 مليار دولار، بحسب "العربية".