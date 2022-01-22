بريطانيا تحذر رعاياها من السفر غير الضروري إلى أوكرانيا

لندن - (د ب أ):

نصحت المملكة المتحدة مواطنيها، بعدم السفر غير الضروري لأوكرانيا، طبقا لما أعلنته وزارة الخارجية، كما نصحت رعاياها أيضا في أوكرانيا بتسجيل وجودهم هناك.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم السبت، أن تلك الخطوة تضع المملكة المتحدة في وضع متسق مع دول أخرى، في تحالف العيون الخمس الاستخباراتي، الذي يضم،إلى جانب بريطانيا، استراليا وكندا والولايات المتحدة ونيوزيلندا.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان اليوم السبت "الوضع في كييف ومناطق أخرى، خارج دونتسك ولوهانسك، هادئ بشكل عام. غير أن الأحداث في أوكرانيا تمضي سريعا. هناك حالة من عدم اليقين المستمرة بشأن نوايا روسيا"،بحسب مااوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

يشار إلى أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) يتهمان روسيا بحشد قوات عند حدودها لغزو أوكرانيا. وتنفي موسكو هذا الاتهما وتبرر حشد قوتها بتواجد الناتو في اوكرانيا.