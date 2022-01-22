روسيا: أكثر من 50 ألف إصابة خلال 24 ساعة

02:32 م السبت 22 يناير 2022
روسيا: أكثر من 50 ألف إصابة خلال 24 ساعة

أكثر من 50 ألف إصابة خلال 24 ساعة في روسيا

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موسكو - (د ب أ):

أفادت إحصاءات الحكومة الروسية، اليوم السبت، بأن وضع فيروس كورونا في البلاد يتفاقم بكل وضوح، حيث بلغ عدد الإصابات الجديدة 57 ألفا و200 خلال يوم، وهي حصيلة مرتفعة جديدة منذ بداية الجائحة في ربيع 2020.

ويرتفع هذا العدد على نحو متسارع منذ ايام بعد تراجع مع بداية العام في أكبر البلاد من حيث المساحة على وجه الأرض .

والسبب وراء ذلك هو انتشار متحور أوميكرون من فيروس كورونا الذي، بحسب وكالة أنباء انترفاكس، جرى رصده الآن في 64 منطقة في روسيا. ويشكل حاليا 48 % من كل الإصابات، ومتحور دلتا 52 %.

وموسكو هي الأشد تضررا حيث جرى تسجيل 16 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة اليوم السبت. وزادت السلطات بالفعل عدد الأسرة في المستشفيات. غير أنه لا يوجد قيود صارمة.

وفي موسكو، عادت بعض المدارس بالفعل إلى التعليم عن بعد. وسوف تتحول الحكومة، أيضا، إذا أمكن، إلى نظام العمل من المنزل.

ولايزال معدل التطعيم في روسيا منخفضا حيث أن 53% فقط من السكان البالغ عددهم 146 مليون نسمة، ملقحون بالكامل.

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