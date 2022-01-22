سوريا.. اشتباكات عنيفة بين داعش وقسد تخلف عشرات القتلى

(وكالات):

لاتزال الاشتباكات مستمرة لليوم الثالث على التوالي بين قوات سوريا الديموقراطية وتنظيم داعش في منطقة الحسكة حول سجن غويران.

ويضم سجن غويران 3500 سجين من عناصر وقيادات تنظيم داعش، بحسب وسائل الإعلام المحلية، وتضم السجون الواقعة في المناطق الواسعة التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية في شمال سوريا نحو 12 ألف مسلح، من نحو 50 جنسية، وفق "قسد".

وتشير بعض التقارير إلى مقتل أكثر من 70 شخصا في تلك المواجهات التي بدأت عندما هاجم مقاتلو التنظيم السجن في الحسكة ليلة الخميس في محاولة لإطلاق سراح عدد من السجناء.

وأعادت قوات سوريا الديمقراطية التي تسيطر على السجن، بحسب موقعها الإخباري، إلقاء القبض على مجموعة كبيرة من السجناء الهاربين، لكن يبدو أن آخرين استطاعوا الفرار.