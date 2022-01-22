انتخاب رئيس للبرلمان يتحول إلى أزمة سياسية في هندوراس

12:02 م السبت 22 يناير 2022
انتخاب رئيس للبرلمان يتحول إلى أزمة سياسية في هندوراس

هندوراس

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

(أ ف ب)

تحول انتخاب رئيس للبرلمان في هندوراس إلى أزمة سياسية بعد انشقاق عشرين عضوا عن حزب الرئيسة المنتخبة شيومارا كاسترو، قبل أسبوع من توليها منصبها.

وبدأ تبادل الشتائم مع افتتاح الجلسة عندما اقترح النواب العشرون في حزب الحرية وإعادة التأسيس (يسار) أحدهم خورخي كاليكس، ليشغل منصب رئيس البرلمان، في انتهاك لاتفاق تم التوصل إليه مع حزب يساري آخر.

واندفع سبعة نواب موالين للرئيسة المنتخبة باتجاه خورخي كاليكس وهم يهتفون "خونة" وأجبروه على الهرب من المنصة بينما كان يؤدي القسم.

وقال وزير الداخلية ليونيل أيالا العضو في الحزب الوطني اليميني الذي هُزم مرشحه في الانتخابات الرئاسية أمام شيومارا كاسترو إن ترشيح كاليكس حصل على تأييد 83 نائبا.

ويفترض أن يحصل رئيس البرلمان على تأييد 65 من أصل 128 نائبا.

وأكد أوجينيو سوسا أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الوطنية لوكالة فرانس برس أنه بوجود خورخي كاليكس على المنصة، تمكن الحزب الوطني الذي هزم في الانتخابات من "النجاح في المناورة والسيطرة على البرلمان".

من جهته، صرح زعيم حزب الحرية وإعادة التأسيس جيلبرتو ريوس لفرانس برس أن وراء النواب العشرين "تنشط الجريمة المنظمة والسلطة المالية وتهريب المخدرات وكل الذين ينهبون موارد الدولة".

وعقدت شيومارا كاسترو أول امرأة تنتخب لرئاسة هندوراس، اجتماعا مساء الخميس مع نواب حزبها لمطالبتهم بدعم النائب لويس ريدوندو لرئاسة البرلمان. لكن عشرين من أصل خمسين نائبا قاطعوا الاجتماع.

وقالت كاسترو مدينة مقاطعة النواب إن "غياب النواب العشرين ينذر بخيانة مضادة للثورة للحزب واشعب هندوراس.. وخيانة للمشروع السياسي لإعادة تأسيس الوطن عبر محاولة.. فرض خطة للنخبة الفاسدة بقيادة (الرئيس السابق) خوان أورلاندو هرنانديز".

وأعلنت كاسترو مساء الجمعة "طرد النواب" المنشقين "نهائيا"، في ختام اجتماع طارئ لهيئات الحزب.

وفازت شيومارا كاسترو التي ستتولى مهامها في 27 يناير، في الانتخابات الرئاسية على أساس في إطار برنامج لتغييرات اجتماعية في بلد يعاني من الفقر والفساد وتهريب المخدرات الذي تسلل إلى هياكل الدولة.

وقد انتخبت بفضل التحالف بين حزبها الذي يقوده مانويل زيلايا، زوجها والرئيس السابق الذي أطيح في 2009 والحزب المنقذ لهندوراس بقيادة سلفادور نصر الله.

ونص الاتفاق بين الحزبين على أنه في حال فوز هذا الائتلاف سيتم انتخاب نصر الله نائبا لرئيس البرلمان ويمكنه اقتراح اسم الرئيس.

ويفترض أن يتم تأكيد انتخاب رئيس للبرلمان نهائيا في 23 يناير، قبل يومين من افتتاح الدورة التشريعية رسميا.

هذا المحتوى من

AFP
هندوراس أزمة سياسية برلمان هندوراس

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1403

إصابات اليوم

22

وفيات اليوم

1632

متعافون اليوم

405393

إجمالي الإصابات

22260

إجمالي الوفيات

339259

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| الطقس: الأرصاد تعلن بداية تقلبات جوية واستمرار انخفاض الحرارة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا