جلسة خاصة لمجلس الأمة الكويتي لمناقشة تعديل قانون القضاء والجنسية

11:19 ص السبت 22 يناير 2022
جلسة خاصة لمجلس الأمة الكويتي لمناقشة تعديل قانون القضاء والجنسية

مجلس الأمة الكويتي

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الكويت - أ ش أ

يعقد مجلس الأمة الكويتي غدا الأحد، جلسة خاصة بناء على طلب نيابي للنظر في الاقتراحات بقوانين بتعديل قانون تنظيم القضاء في شأن مسائل الجنسية.

ويشمل الطلب مناقشة الاقتراحات بقوانين بتعديل البند الخامس من المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 بإنشاء دائرة في المحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية وإضافة فقرة جديدة إلى المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء في شأن مسائل الجنسية.

ونصت المادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي في فقرتها الثانية على أنه " للرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع قبل موعده العادي إذا رأى ضرورة لذلك وعليه أن يدعوه إذا طلبت ذلك الحكومة أو عشرة من الأعضاء على الأقل ويحدد في الدعوة الموضوع المطلوب عرضه".

هذا المحتوى من

Asha
مجلس الأمة الكويتي قانون القضاء والجنسية المنازعات الإدارية الكويت

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