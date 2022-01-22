بايدن يزور اليابان في فصل الربيع تلبية لدعوة رئيس وزرائها

07:48 ص السبت 22 يناير 2022
بايدن يزور اليابان في فصل الربيع تلبية لدعوة رئيس وزرائها

جو بايدن

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(أ ش أ):

قال مسئول بالإدارة الأمريكية، الجمعة، إن الرئيس جو بايدن سيسافر إلى اليابان خلال أواخر فصل الربيع من العام الجاري، حيث يشترك في قمة رباعية مباشرة مع سائر رؤساء الرباعية الأمنية التي تضم اليابان وأستراليا والهند.

جاء الكشف عن هذه القمة بعد اللقاء الافتراضي الذي تم، الجمعة، بين بايدن ورئيس الوزراء اليابان فوميو كيشيدا، والذي ناقش فيه الجانبان التحالف العسكري بين البلدين، والتوترات في خليج تايوان، والترسانة الصينية النووية المتنامية.

وأوضحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن بايدن قبل دعوة كيشيدا لزيارة اليابان، لتكون أول زيارة له إلى قارة آسيا، التي تعهد بأن يضع لها أولوية برغم التفاته للتوترات مع روسيا والأوضاع في الشرق الأوسط.

هذا المحتوى من

Asha
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