رئيس الوزراء الكندي يعد بوقف تهريب البشر عبر الحدود الأمريكية

(أ ش أ):

وعد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الجمعة، باتخاذ كافة الإجراءات الممكنة؛ لوقف تهريب البشر عبر الحدود الأمريكية بعد وفاة أسرة مكونة من أربعة أفراد في مأساة هزت المجتمع الكندي.

واتهمت السلطات الأمريكية رجلا أمريكيا بتهريب البشر بعد العثور على جثث أربعة أشخاص- رجل وامرأة ورضيع ومراهق- في مقاطعة مانيتوبا الكندية، على بعد أمتار قليلة شمال الحدود مع مينيسوتا الأمريكية.

وتم تحديد الأربعة مبدئيًا كعائلة من الهند، وهي جزء من مجموعة أكبر تحاول دخول الولايات المتحدة عن طريق المشي عبر الحقول المغطاة بالثلوج في منطقة نائية.

وقال ترودو- في مؤتمر صحفي: "إنه لأمر مأساوي أن ترى أسرة تموت هكذا، ضحايا مهربي البشر.. وأشخاص استغلوا رغبتهم في بناء حياة أفضل.. هذا هو السبب في أننا نفعل كل ما في وسعنا لثني الناس عن عبور الحدود بطريقة غير نظامية أو غير مشروعة.. نحن نعلم أن هناك مخاطر كبيرة في القيام بذلك".

وأضاف أن كندا تعمل عن كثب مع الولايات المتحدة لوقف التهريب ومساعدة الناس "على تحمل مخاطر غير مقبولة".

من جهتهم، قال مسؤولون محليون إن الحادث كان "غير معتاد" لأن الناس حاولوا في الماضي العبور إلى كندا من الولايات المتحدة، وليس العكس.