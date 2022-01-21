تونس تشكر السعودية على مساندتها في محاربة تفشّي كورونا

10:47 م الجمعة 21 يناير 2022
تونس تشكر السعودية على مساندتها في محاربة تفشّي كورونا

وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي

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تونس - (أ ش أ):

وجه وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، الشكر للقيادة السعودية، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على المساعدات والمستلزمات الطبية، لمساندة تونس في محاربة تفشّي جائحة كورونا والتي كانت لها أطيب الأثر لدى الشعب التونسي.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية- في بيان، اليوم- أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه الوزير الجرندي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، حيث بحثا سبل دفع مسيرة التعاون الثنائي، لاسيما عبر زيادة تبادل الزيارات رفيعة المستوى وإحكام الإعداد للاستحقاقات القادمة وضبط إطارها الزمني، والعمل على تفعيل الاتفاقيات المُبرمة، وتجسيم المشاريع التنموية والصحيّة المُبرمجة.

وأضافت أن الوزيرين تشاورا حول مختلف القضايا العربية والإقليمية المطروحة حاليا، والدفع بالعمل العربي المشترك نحو مستويات أعلى استجابة للتطورات السياسية الدولية في شتى المجالات.

وفي السياق، أعرب وزير الخارجية السعودي عن تقديره لمواقف تونس المُساندة للمملكة وشعبها في مواجهة التهديدات والاعتداءات التي استهدفت أمنها واستقرارها.

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