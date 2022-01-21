الرئيس الأوكراني: كندا قدمت لنا مساعدات بمبلغ 95 مليون دولار

08:25 م الجمعة 21 يناير 2022
الرئيس الأوكراني: كندا قدمت لنا مساعدات بمبلغ 95 مليون دولار

الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كييف - (أ ش أ):

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إن كندا قررت تقديم مساعدات لبلاده تقدر بـ 95 مليون دولار أمريكي.

وكتب زيلينسكي - على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - : "أرحب بقرار كندا تقديم مساعدات لأوكرانيا بـ 120 مليون دولار كندي (95 مليون دولار أمريكي) .. أوكرانيا القوية هي مفتاح أمن أوروبا .. تظهر كندا مرة أخرى التزامها بروح الشراكة الخاصة بين بلدينا".

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو قد أعلن، في وقت سابق، اليوم، أن كندا ستقدم لأوكرانيا قرضا بمبلغ 120 مليون دولار كندي.

هذا المحتوى من

Asha
فلاديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني مساعدات كندا جاستين ترودو

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1403

إصابات اليوم

22

وفيات اليوم

1632

متعافون اليوم

405393

إجمالي الإصابات

22260

إجمالي الوفيات

339259

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا