الرئيس الأوكراني: كندا قدمت لنا مساعدات بمبلغ 95 مليون دولار

كييف - (أ ش أ):

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إن كندا قررت تقديم مساعدات لبلاده تقدر بـ 95 مليون دولار أمريكي.

وكتب زيلينسكي - على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - : "أرحب بقرار كندا تقديم مساعدات لأوكرانيا بـ 120 مليون دولار كندي (95 مليون دولار أمريكي) .. أوكرانيا القوية هي مفتاح أمن أوروبا .. تظهر كندا مرة أخرى التزامها بروح الشراكة الخاصة بين بلدينا".

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو قد أعلن، في وقت سابق، اليوم، أن كندا ستقدم لأوكرانيا قرضا بمبلغ 120 مليون دولار كندي.