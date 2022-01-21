تباين عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في عدد من الدول العربية

عواصم عربية - (أ ش أ):

أعلنت وزارات الصحة بالدول العربية عدد الإصابات والوفيات التي تم تسجيلها جراء فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ففي البحرين، سجلت وزارة الصحة 3 آلاف و303 إصابات، و1915 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 293 ألفا و212 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند حاجز 1398 حالة إثر عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة مرتبطة بالإصابة بالفيروس.

وفي السعودية، سجلت وزارة الصحة 4 آلاف و884 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 643 ألفا و211 إصابة، كما سجلت شفاء 6 آلاف و90 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 590 ألفا و140 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 8 آلاف و916 حالة، وذلك عقب تسجيل وفاة حالتين جديدتين.

وفي الإمارات، سجلت وزارة الصحة 2921 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 819 ألفا و866 إصابة، كما سجلت وفاة 3 حالات جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 2207 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء من الفيروس 765 ألفا و982 حالة، وذلك عقب تسجيل شفاء 1251 حالة جديدة.

وفي العراق، سجلت وزارة الصحة العراقية 7155 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 1995 شخصا للشفاء، فيما بلغ عدد الوفيات 5 حالات.

وفي الأردن، أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 6 وفيات و6309 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13049 وفاة و1129995 إصابة.

وفي فلسطين، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة، تسجيل 5 وفيات و1468 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الأخيرة بعد إجراء 7835 فحصًا، في حين تم تسجيل 486 حالة تعاف جديدة.