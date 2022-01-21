على غرار ميشيل أوباما.. سيدة إيران الأولى تعتزم تأليف كتاب

03:38 م الجمعة 21 يناير 2022
على غرار ميشيل أوباما.. سيدة إيران الأولى تعتزم تأليف كتاب

جميلة علم الهدى، عقيلة الرئيس الإيراني إبراهيم رئي

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طهران - (د ب أ):

تعتزم جميلة علم الهدى، عقيلة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، تأليف كتاب على غرار ميشيل أوباما، السيدة الأولى في أمريكا سابقا.

وقالت علم الهدى 57 عاما، اليوم الجمعة، "قرأت مؤخرا كتاب وأصبحت ووجدته جميلا ومثيرا ومؤثرا"، بحسب وسائل إعلام إيرانية.

كما قرأت علم الهدى بعض الفقرات من الكتاب لزوجها الذي نصحها بتأليف كتاب مماثل.

ولطالما كانت الولايات المتحدة العدو السياسي اللدود لإيران منذ الثورة الإسلامية قبل نحو 43 عاما. وتلك هي بالضبط المدة التي لم تكن فيها هناك علاقات دبلوماسية بين الدولتين.

ولذلك ربما تمثل التصريحات الإيجابية التي أدلت بها عقيلة الرئيس الإيراني بشأن كتاب ميشيل أوباما مفاجأة.

وقد تمت ترجمة الكتاب عدة مرات في إيران، وهو ضمن الأفضل مبيعا في الجمهورية الإسلامية، وحول العالم.

وتم نشر السيرة الذاتية لميشيل أوباما بشكل متزامن في أنحاء من العالم يوم 13 نوفمبر الماضي.

وتصف ميشيل أوباما، 58 عاما، بين دفتي الكتاب حياتها المهنية، منذ طفولتها في جنوب شيكاغو، وفي البيت الأبيض. وأصبح الكتاب من الكتب الأفضل مبيعا حول العالم.

وعلى النقيض من هذا الكتاب، لا تعتزم علم الهدى أن تجعل كتابها على شاكلة "قصة سندريلا" بشأن فتاة عادية أصبحت السيدة الأولى للولايات المتحدة. ولكنها تريد أن تقدم للعالم نسخة إسلامية منه والمُثُل الخاصة بالنساء المسلمات في إيران.

وقالت عقيلة الرئيس الإيراني: "على كل حال، أهم إنجازات الثورة الإيرانية هو الشهادة". وبالتالي فهي تريد أن تكون النساء اللائي نال أزواجهن الشهادة مصدر إلهام لها، بحسب بوابة "شفقنا" الإخبارية.

جميلة علم الهدى ابراهيم رئيسي إيران ميشيل أوباما

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