أنجيلا ميركل ترفض الرئاسة الفخرية للحزب المسيحي الديمقراطي



برلين - (د ب أ):

ذكر الرئيس المنتهية ولايته للحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، أرمين لاشيت، أن المستشارة السابقة أنجيلا ميركل لا تريد أن تصبح رئيسة فخرية للحزب.

وقال لاشيت في تصريحات لمحطة "آر تي إل" الألمانية التلفزيونية: "أنجيلا ميركل توصلت إلى قرار: هذا أمر لم يعد يتوافق مع العصر. ليس لدينا رئيس فخري - هذا تقليد من الماضي، وليس موجودا الآن على المستوى الاتحادي".

وأضاف لاشيت: "كان آخر رئيس فخري للحزب هو هيلموت كول الذي استقال بعد ذلك من الرئاسة الفخرية".

وكان المستشار الأسبق كول تخلى عن رئاسته الفخرية للحزب عام 2000 بسبب فضيحة تبرع.