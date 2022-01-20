جبل الجليد A68 ضخ كميات هائلة من المياه العذبة في المحيط أثناء ذوبانه

لندن- (بي بي سي):

قدّر العلماء أن الجبل الجليدي العملاق الذي انفصل عن القارة القطبية الجنوبية المعروف بـ A68، قد ضخ أثناء ذوبانه وفي رحلة التلاشي ملياراً ونصف مليار طن من المياه العذبة في المحيط يوميا.

وهذا يساوي ثمانية أضعاف استهلاك المياه اليومي في الولايات المتحدة.

تقدر مساحة جبل الجليد المذكور بـ6 آلاف كيلومتر مربع، ويبلغ وزنه ترليون طن تقريبا.

ويقول الباحثون إن الجبل الجليدي ساعد البيئة كثيرا أثناء ذوبانه.

كما أن الغبار الذي طرحهه عززت انتاج العوالق، وهي الكائنات الدقيقة التي تدعم السلسلة الغذائية بأكملها.

وانفصلت الكتلة الجليدية الهائلة عن القارة القطبية الجنوبية، في 2017، وذاب الجبل الجليدي بشكل كامل في مايو من العام الماضي.