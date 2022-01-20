فرنسا ترفع قيود كورونا تدريجيًا اعتبارًا من 2 فبراير

10:12 م الخميس 20 يناير 2022
فرنسا ترفع قيود كورونا تدريجيًا اعتبارًا من 2 فبراير

رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس يتحدث أمام الجمعية

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باريس- (أ ف ب):

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، اليوم الخميس، عن الرفع التدريجي للقيود الرامية لمكافحة تفشي كوفيد-19 اعتبارًا من الثاني من فبراير، مثل وضع الكمامة في أماكن مفتوحة وهو إجراء تفرضه عدّة مناطق.

وستُلغى القيود الصحية في الأماكن العامة اعتبارًا من هذا التاريخ، أي بعد 9 أيام على بدء اعتماد شهادة التلقيح – المقرّر الإثنين – التي تُتيح لحاملها إمكانية الدخول إلى المطاعم والمقاهي ووسائل النقل العام وأماكن الترفيه.

وسيكون العمل عن بُعد “موصى به”، وسيُعاد فتح النوادي الليلية في 16 فبراير.

وأظهرت بيانات رسمية أمس الأربعاء أن فرنسا سجلت أكثر من 436 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بعد تسجيل رقم قياسي للإصابات أمس الثلاثاء بلغ 464769 إصابة.

وارتفع عدد المرضي الذين يتلقون العلاج في المستشفيات في نفس الفترة بأكثر من 700 ليبلغ 27230 مريض، لكن عدد المرضى في وحدات الرعاية المكثفة انخفض لليوم الثاني على التوالي وظل أقل من أربعة آلاف حالة.

هذا المحتوى من

AFP
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