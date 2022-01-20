دعوات إقالة جونسون تتوالى.. ونائب بريطاني: "بالله عليك ارحل"

كتب- مصراوي:

فيما تتصاعد دعوات إقالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وحزبه، طالبه النائب ديفيد ديفيس، عضو مجلس العموم البريطاني عن حزب المحافظين، بالرحيل عن منصبه، واستهل كلمته في جلسة البرلمان بـ"بالله عليك أرحل".

يأتي ذلك على وقع خرق جونسون قواعد كورونا، سواء من خلال الحفلات التي شارك بها أو نظمتها هيئات حكومية داخل مقر رئاسة الوزراء في بداية ظهور كورونا قبل عامين، ومن بين تلك الحفلات حفل أقيم ليلة جنازة الأمير فيليب.

وفي هذا الصدد، قالت صحيفة "الجارديان" إن خطة جونسون للاعتذار والإنكار فشلت، و"إن سلطته أُصيبت في مقتل".

وتابعت الصحيفة أنه في مواجهة غضب الأمة أثناء أزمة كورونا، يبدو أن جونسون يعتقد أنه بإمكانه الإفلات من العقاب.

وأشارت إلى أن جونسون غير قادر على إنكار حضوره حفلا في مقر رئاسة الوزراء في خرق لقيود الإغلاق" التي فرضتها الحكومة.

واعتبرت الجارديان أن رئيس الوزراء "أصدر اعتذارات مذلّة للتهرب من عواقب أفعاله".

وتساءلت الصحيفة عما ينوي حزب المحافظين فعله حيال "زعيم أساء إلى سمعة الحكومة، وحيال خيانة ثقة الأمة في وقت الأزمات".

ورأت في توجهّ النائب البارز في حزب المحافظين ديفيد ديفيز إلى جونسون قائلاً "بالله عليك إرحل"،رسالة مناسبة لرئيس الوزراء الذي "تؤكد مقاربته المتعجرفة لقواعد الإغلاق التي وضعها بنفسه عدم صلاحيته للمنصب". وفق ما قالت الغارديان.

وأضافت أن انشقاق نائب عن حزب المحافظين يشير إلى أي مدى تتلاشى سلطة جونسون. وأنّ سلوك الأخير نجح في توحيد النواب من مختلف الفصائل الحزبية ضده.

لكنّ الجارديان ذكرت أن "هناك خلافا بين النواب حول كيفية التصرف. بينما يؤيد بعض النواب اللجوء إلى التصويت على سحب الثقة وفتح المجال لسباق على رئاسة الحكومة، يرغب آخرون في الانتظار لسماع تقرير التحقيق حول حفل داونينغ ستريت، الذي تقوده سو جراي"، وذلك بحسب ما ذكرت الصحيفة.

وتابعت الصحيفة تقول إن هذا الانقسام الداخلي والتردد يسمح حاليا لرئيس الوزراء بالبقاء يوما بعد يوم.

ووصفت الصحيفة الوضع بالكئيب لا يمكن تحمّله بأن يتمسك رئيس وزراء لم تنجح محاولاته للتهرب من المسؤولية عن أفعاله، بمقعده بقوة آملاً في الأفضل.

وختمت الصحيفة بالقول: "في الوقت الذي تواجه فيه بريطانيا رياح أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة، ومحاولاتها الخروج بنجاح من جائحة كوفيد، فإنها تتطلب رئيس وزراء يفرض الاحترام، وبشكل أساسي، الثقة".