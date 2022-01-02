تقارير: فشل محاولة اغتيال رئيس وزراء هايتي

وكالات:

أفادت وسائل الإعلام في هايتي بأن مجهولين حاولوا اغتيال رئيس وزراء البلاد أرييل هنري خلال الاحتفالات بالذكرى 218 لاستقلال الجمهورية في مدينة غونايفس الشمالية، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

وذكرت قناة "teleSUR" التلفزيونية أنه "بعد أن غادر هنري المعبد حيث أقيم القداس بمناسبة العيد، سمعت عدة طلقات نارية في مكان قريب، وأخذ الحراس رئيس الوزراء على الفور إلى مكان آمن".

وأضافت: "نتيجة لتبادل إطلاق النار قتل شخص واحد على الأقل وأصيب آخرون، فيما تم إلغاء عدد من الاحتفالات".

وحذرت الجماعات المسلحة في هايتي نهاية ديسمبر الماضي رئيس الوزراء من حضور المناسبات الرسمية.

وأفادت وكالات أممية بتدهور الوضع الأمني والإنساني في البلاد عقب اغتيال الرئيس جوفينيل مويس في يوليو عام 2021، وزلزال أغسطس الذي أودى بحياة أكثر من 2.2 ألف شخص.