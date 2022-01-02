مسؤول عسكري إسرائيلي يوقع أمر هدم منزل "أبو شخيدم" مُنفذ عملية القدس

رام الله - (أ ش أ):

وقع قائد الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي، الميجور جنرال أوري جوردين، اليوم الأحد، على أمر بهدم منزل فادي أبو شخيدم مُنفذ عملية إطلاق النار في البلدة القديمة بالقدس، والتي قُتل فيها المستوطن إلياهو كاي.

ذكرت ذلك القناة السابعة الإسرائيلية في نبأ مقتضب دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ورفضت محكمة إسرائيلية دعوى استئناف أقامتها الأسرة ضد أمر الهدم.

وقتل المستوطن إلياهو كاي، وهو مُهاجر من جنوب أفريقيا كان يعمل مرشدًا سياحيًا، خلال عملية قام بها أبو شخيدم، يوم 21 نوفمبر، في البلدة القديمة بالقدس المُحتلة.

الجدير بالذكر أن أبو شخيدم (42 عامًا) هو أسير مُحرر سابق من سجون الاحتلال، وحاصل على ماجستير في الشريعة الإسلامية، وكان يعمل مدرسًا للتربية الإسلامية في مدرسة الراشيدية بالقدس.