حمدوك: حكومة السودان الانتقالية واجهت تحديات كبرى وحققنا انجازات

وكالات:

أكد رئيس الحكومة الانتقالية في السودان، عبد الله حمدوك، أن الحكومة الانتقالية واجهت تحديات كبرى، أهمها الفساد والديون التي تجاوزت 60 مليار دولا، والعديد من الصعاب.

وأضاف في خطاب متلفز، اليوم الأحد إن "الحكومة السودانية الانتقالية، تعاملت مع هذه التحديات منذ اليوم الأول، وبعد جهد جماعي، تم تحقيق بعض الانجازات، منها اتفاق سلام جوبا.".