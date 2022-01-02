حمدوك: حكومة السودان الانتقالية واجهت تحديات كبرى وحققنا انجازات

10:22 م الأحد 02 يناير 2022
حمدوك: حكومة السودان الانتقالية واجهت تحديات كبرى وحققنا انجازات

عبد الله حمدوك

وكالات:

أكد رئيس الحكومة الانتقالية في السودان، عبد الله حمدوك، أن الحكومة الانتقالية واجهت تحديات كبرى، أهمها الفساد والديون التي تجاوزت 60 مليار دولا، والعديد من الصعاب.

وأضاف في خطاب متلفز، اليوم الأحد إن "الحكومة السودانية الانتقالية، تعاملت مع هذه التحديات منذ اليوم الأول، وبعد جهد جماعي، تم تحقيق بعض الانجازات، منها اتفاق سلام جوبا.".

عبد الله حمدوك السودان حكومة السودان

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