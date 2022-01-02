الخارجية الكويتية تدعو مواطنيها في فرنسا وألمانيا وإيطاليا لمغادرتها بسبب كورونا

10:12 م الأحد 02 يناير 2022
الخارجية الكويتية تدعو مواطنيها في فرنسا وألمانيا وإيطاليا لمغادرتها بسبب كورونا

وزارة الخارجية الكويتية

الكويت - (أ ش أ):

دعت الخارجية الكويتية مواطنيها بدول ألمانيا وفرنسا وإيطاليا إلى المغادرة نظرا لانتشار إصابات كورونا.

وأشارت وزارة الخارجية - في بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع تويتر مساء اليوم الأحد - إلى ضرورة تأجيل سفر المواطنين الكويتيين إلى تلك البلدان في ظل الأوضاع الصحية غير المستقرة وانتشار إصابات متحور كورونا وحفاظا على سلامتهم.

وأضافت الخارجية الكويتية أنه في ظل تلك الأوضاع الصحية غير المستقرة قد تقود إلى فرض إجراءات جديدة مثل الإغلاق العام وعدم انتظام حركة الطيران.

تجدر الإشارة إلى أن الخارجية الكويتية أصدرت في وقت لاحق اليوم بيان بدعوة مواطنيها بمغادرة المملكة المتحدة كما دعت مواطنيها بأسبانيا والمملكة العربية السعودية بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.

هذا المحتوى من

Asha
وزارة الخارجية الكويتية الكويت فيروس كورونا كوفيد 19

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