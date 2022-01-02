الآلاف من العراقيين الشيعة يحيون الذكرى الثانية لمقتل المهندس وسليماني

بغداد - (د ب أ)

أحيا الآلاف من العراقيين الشيعة مساء اليوم الأحد الذكرى السنوية الثانية لمقتل أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي واللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني بضربة جوية أمريكية على طريق مطار بغداد الدولي فجر يوم الثاني من يناير عام 2020.

وقال فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي خلال الاحتفالية التي أقيمت في مكان الحادث على طريق مطار بغداد الدولي مساء اليوم "أن الإدارة الأمريكية ارتكبت جريمة نكراء بإغتيال قادة النصر المهندس وسليماني".

وأضاف "أنصح الإدارة الأمريكية الحالية أن لا تحذو حذو الإدارة المجرمة السابقة وإن ما بعد جريمة المطار سيكون وضع جديد على الجميع أن يتكيف معه وأنه لا وجود لقوات عسكرية أمريكية في العراق".

وأكد "أن العراق لا يقبل بوجود القوات الأجنبية ورفعنا شعار إخراج القوات الأجنبية من أرض العراق ردا على الجريمة الأمريكية وعلى الحكومة العراقية إحترام إرادة الجماهير بإخراج القوات الأجنبية من أرض العراق".

وقال الفياض" إن المهندس وسليماني تم إغتيالهما غدرا وأننا نعتبر سليماني مثالا للإنسانية والشجاعة وأن إحياء هذه الذكرى منبع للرجال والأبطال ".

وأقيمت خلال الاحتفالية التي حضرتها منار ابنة المهندس وزينب ابنة سليماني مراسم إيقاد الشموع ووضع أكاليل من الزهور على مكان قصف موكب سيارات المهندس وسليماني أثناء خروجها من مطار بغداد الدولي ورفع أعلام الحشد الشعبي والفصائل الشيعية المسلحة فضلا عن رفع صور للمرشد الإيراني علي الخامنئي والمرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني.

كانت عدة محافظات عراقية شيعية قد أعلنت تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الإثنين لمناسبة الذكرى الثانية لمقتل المهندس و سليماني وإقامة إحتفالات جماهيرية لإحياء ذكرى مقتلهما.