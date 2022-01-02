فرنسا تعلن تقليص مهلة تلقي جرعة اللقاح المعززة ضد كورونا إلى أربعة أشهر

10:11 م الأحد 02 يناير 2022
فرنسا تعلن تقليص مهلة تلقي جرعة اللقاح المعززة ضد كورونا إلى أربعة أشهر

فرنسا تعلن تقليص مهلة تلقي جرعة اللقاح المعززة

باريس - (أ ش أ):

أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران أن المهلة الفاصلة لتلقي الجرعة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في فرنسا، ستخفض إلى أربعة أشهر كحد أقصى بدلا من سبعة أشهر.

وأوضح وزير الصحة الفرنسي - في تصريحات أوردتها قناة (فرانس 24) مساء اليوم الأحد - أن هذا الإجراء يهدف إلى المحافظة على صلاحية الشهادة الصحية، وذلك اعتبارا من 15 فبراير المقبل.

من جهة أخرى، فرضت فرنسا على الأشخاص المطعمين الذين تثبت إصابتهم بالفيروس أن يخضعوا لعزل مدته سبعة أيام، ويمكن الخروج من هذا الحجر في اليوم الخامس إذا تبين في الفحوص أنهم تماثلوا للشفاء.

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Asha
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