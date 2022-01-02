الرئيس الإيراني يوجه بسرعة سداد مبلغ تعويضات الطائرة الاوكرانية المنكوبة

10:05 م الأحد 02 يناير 2022
الرئيس الإيراني يوجه بسرعة سداد مبلغ تعويضات الطائرة الاوكرانية المنكوبة

موقع سقوط الطائرة الأوكرانية

طهران - (د ب أ)

أصدر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، توجيهات إلى وزارتي الطرق والدفاع، وأيضا مؤسسة الشهيد ومعاونية الشؤون القانونية في دائرة الرئاسة الإيرانية، بتشكيل فريق عمل يقوم بحل مشاكل أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة والإسراع من وتيرة الإجراءات المتعلقة بتسديد مبلغ التعويضات إليهم.

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء بقيادة الرئيس الإيراني، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وتعرضت طائرة تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية لهجوم بصاروخين في الثامن من يناير 2020 بعد إقلاعها من طهران، ولقي جميع من كانوا على متنها حتفهم.

وقالت إيران إنها أطلقت الصاروخين بالخطأ وظنت الطائرة صاروخا أمريكيا.

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