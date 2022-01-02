الاتحاد الأوروبي: ندعم جهود مصر لوقف إطلاق نار دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين

10:03 م الأحد 02 يناير 2022
الاتحاد الأوروبي: ندعم جهود مصر لوقف إطلاق نار دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين

الاتحاد الأوروبي

وكالات:

أكد ممثل الاتحاد الأوروبي لعملية السلام بالشرق الأوسط، سفن كوبمانس، دعم الجهود المصرية لوقف دائم لإطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الشرق.

تأتي تلك التصريحات بعد ساعات من إطلاق حماس صاروخين سقطا في البحر قبالة تل أبيب، لتشن إسرائيل بعدها غارات جوية على مواقع في غزة في ساعة مبكرة من صباح الأحد. ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا.

والأربعاء أطلق مسلحون فلسطينيون النار على مقاول إسرائيلي يعمل على طول السياج الحدودي، وردت إسرائيل بإطلاق نيران الدبابات على مواقع المسلحين، في أول تبادل لإطلاق النار منذ شهور.

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