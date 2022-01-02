فرنسا: تقليص مهلة تلقي جرعة اللقاح المعززة إلى 4 أشهر

باريس - (ا ف ب)

قررت فرنسا تقليص المهلة الفاصلة لتلقي الجرعة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، من سبعة إلى أربعة أشهر كحد أقصى للمحافظة على صلاحية الشهادة الصحية، وذلك بدءا من 15 فبراير، حسبما أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، مشيرا إلى أن "الإصابة (بكوفيد) ستكون بمثابة جرعة" وأن "الشخص الذي تلقى جرعتين ولم يأخذ الجرعة المعززة بعد ولكنه أصيب بالفيروس أخيرا، يستوفي الشروط المحددة".

أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران عن أن المهلة الفاصلة لتلقي الجرعة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في فرنسا، ستخفض إلى أربعة أشهر حدا أقصى بدلا من سبعة من أجل المحافظة على صلاحية الشهادة الصحية، وذلك اعتبارا من 15 فبراير.

وتقضي القاعدة السارية حاليا باعتبار "الشهادة الصحية" غير فاعلة في حال عدم تلقي جرعة معززة بعد سبعة أشهر اعتبارا من 15 يناير، وغالبا ما تكون الجرعة الثالثة.

وقال فيران لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش" إنه "اعتبارا من 15 فبراير، يجب تلقي (الجرعة الثالثة) بعد أربعة أشهر من الثانية وليس سبعة للحصول على التطعيم الكامل".

وأشار المسؤول الفرنسي إلى أن "الاصابة (بكوفيد) ستكون بمثابة جرعة" موضحا "أن الشخص الذي تلقى جرعتين ولم يأخذ الجرعة المعززة بعد ولكنه أصيب بالفيروس أخيرا، يستوفي الشروط المحددة".

من جهة أخرى، فرضت فرنسا على الأشخاص المطعمين الذين تثبت إصابتهم بالفيروس أن يخضعوا لعزل مدته سبعة أيام، ويمكن الخروج من هذا الحجر في اليوم الخامس إذا تبين في الفحوص أنهم تماثلوا للشفاء.

وقالت وزارة الصحة الفرنسية إن التغيير في القواعد يفترض أن يسمح بـتحقيق "توازن بين الفوائد والمخاطر هدفه ضمان السيطرة على الفيروس مع الحفاظ على الحياة الاجتماعية والاقتصادية".