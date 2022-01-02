"لحماية طفليها من البرد".. وفاة أم أفغانية على حدود تركيا تجمدا (صور)

ثلوج كثيفة في كولورادو تساعد على إخماد حرائق اندلعت "في غمضة عين"

وكالات:

ذكرت وسائل إعلام تركية، أن أم أفغانية فقدت حياتها تجمدا، على طول الحدود بين إيران وتركيا، فيما نجا طفليها الذين عثر عليهما في حالة صحية غير جيدة.

وأكدت صحيفة "أحوال" التركية، أنه عثر على المرأة حافية القدمين في الثلج يوم السبت، بعد أن خلعت جوربيهما لتدفئة أطفالها.

وذكرت التقارير أنه تم العثور على الأسرة على الجانب التركي من الحدود، فيما تشير تقارير أمنية أنهم لا يزالون في إيران، بالقرب من قرية بيلاسور على الجانب الآخر من مقاطعة فان التركية.

وأوضحت "أحوال" أن الأسرة تعرضت لعاصفة ثلجية، لتموت الأم فيما يظل الطفلين، 8 و9 سنوات، على قيد الحياة، لكنهم عانوا من قضمة صقيع شديدة في أصابعهم.

Maku-Van sınırında tüm kıyafetlerini iki çocuğuna giydiren Afgan bir anne donarak öldü. pic.twitter.com/b4pbX2L4Wf — Heval Arslan (@havalarslan) January 1, 2022

وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن أربعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في نفس الجزء من الحدود في الشهر الماضي.

ويعبر الأفغان الحدود إلى تركيا لطلب اللجوء لفترة طويلة، بعد استيلاء طالبان على السلطة في أغسطس.

وبدأ الآلاف رحلتهم إلى تركيا عبر إيران في يوليو، حيث كانت الولايات المتحدة تستعد للانسحاب بالكامل، وزادت الجماعة الإسلامية المتطرفة من سيطرتها على أفغانستان.