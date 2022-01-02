الرئيس الجزائري يشدد على محاربة الفساد بصرامة

08:42 م الأحد 02 يناير 2022
الرئيس الجزائري يشدد على محاربة الفساد بصرامة

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

الجزائر - (د ب أ)

تناول مجلس الوزراء الجزائري في اجتماعه اليوم الأحد، مشروع قانون يتعلق بالوقاية من الفساد وتنظيم السلطة الوطنية العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان نشرته في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن الرئيس عبد المجيد تبون، شدد في مداخلته على التركيز على العمل الوقائي لمحاربة الفساد، بدءا من تحديد شروط جديدة ودقيقة للإعلان عن الصفقات والمناقصات على الجرائد.

وأوضح ذات المصدر ان الرئيس تبون، وجه باستحداث هيئة جديدة للتحري في مظاهر الثراء عند الموظفين العموميين بلا استثناء من خلال إجراءات قانونية صارمة لمحاربة الفساد عملا بمبدأ "من أين لك هذا".

عبد المجيد تبون الجزائر محاربة الفساد

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