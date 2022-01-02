مسؤولة من جنوب أفريقيا: الحريق في البرلمان "يوم حزين لديمقراطيتنا"

كيب تاون - (د ب أ)

اندلع حريق ضخم في مقر برلمان جنوب أفريقيا في كيب تاون اليوم الأحد.

وقالت وزيرة الأشغال العامة والبنية التحتية باتريشيا دي ليل إن هذا لهو "يوم حزين للغاية بالنسبة لديمقراطيتنا. البرلمان هو مقر الديمقراطية لدينا". مشيرة إلى أن الشرطة بدأت تحقيقا بشأن الحريق.

واستغرق رجال الإطفاء أكثر من تسع ساعات لإخماد الحريق الذي أسفر عن أضرار واسعة النطاق بمباني المجلس التشريعي.

وخرجت ألسنة اللهب والدخان الكثيف من الأسطح واستمرت لوقت طويل من اليوم وتم إغلاق الشوارع المحيطة أمام حركة المرور. وكان المجمع غير مأهول بسبب العطلة البرلمانية التي بدأت منذ العاشر من ديسمبر. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

ووصف الرئيس سيريل رامافوزا الحريق بأنه "نكسة فظيعة" للبلاد وقال إن أنظمة إطفاء الحريق في البرلمان لا تعمل كما كان يفترض.

وذكرت رئيسة البرلمان نوسيفى مابيسا نكاكولا أن تقييم الحجم الكامل للأضرار ما زال جاريا. وأظهرت لقطات تليفزيونية النيران تتصاعد من الجزء العلوي للمبنى وأعمدة كثيفة سوداء من الدخان.

وذكرت الشرطة أنه يجري استجواب رجل يبلغ من العمر 51 عامًا، على صلة بالحريق.

ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا، وفقًا لهيئة الإسعاف في كيب تاون. ولم يتضح على الفور سبب الحريق.