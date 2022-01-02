التحالف يطالب المدنيين بإخلاء معسكر السوادية في اليمن

وكالات

طالب تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، الأحد، المدنيين بإخلاء معسكر السوادية بمحافظة البيضاء وإخراج الشاحنات قبل الـ 12 منتصف الليل بتوقيت صنعاء، حسبما ذكرت "العربية".

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية أعلن في وقت سابق اليوم الأحد، عن تنفيذ 10 عمليات استهداف ضد المليشيات الحوثية في مأرب خلال الساعات ال 24 الماضية.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف تركى المالكى - في بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية - "إن الاستهدافات دمرت 6 آليات عسكرية، وقضت على أكثر من 70 عنصرا إرهابيا".