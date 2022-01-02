زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب تونجا

06:11 م الأحد 02 يناير 2022
زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب تونجا

مقياس ريختر

واشنطن - (د ب أ)

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر تونجا الواقعة في جنوب المحيط الهادئ اليوم الأحد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان على عمق 44 كيلومترًا تحت سطح البحر، عند التقاء خط عرض 24ر18 درجة جنوبًا وخط طول 30ر174 درجة غربًا.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

ريختر زلزال هزة أرضية تونجا جنوب المحيط الهادئ

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