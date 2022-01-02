9 ملايين و450 ألفا إجمالي إصابات كورونا بالقارة السمراء

أديس أبابا - (أ ش أ):

أكدت "المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" - الذراع الصحي للاتحاد الأفريقي - تسجيل إجمالي إصابات القارة الأفريقية 9 ملايين و450 ألفا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و228 ألف وفاة وسط تعافي 8 ملايين و530 ألف شخص.

وذكر بيان صادر اليوم بلوغ نسبة تحصين سكان أفريقيا من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى 8.8 % فقط بينما تلقى نحو 13.14 % جرعة واحدة فيما يؤشر على استمرار تباطؤ عملية التحصين.

وبشأن ظهور متحور "أوميكرون"، أوصت المراكز الأفريقية بتنفيذ تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية، بما في ذلك ارتداء الأقنعة والتباعد الجسدي، باعتبارها ضرورة للحد من انتقال الفيروس بغض النظر عن ظهور تحورات جديدة.

يذكر أن "المراكز الأفريقية" تدعم كافة بلدان القارة السمراء على تحسين المراقبة والاستجابة للطواريء والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى لبناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.