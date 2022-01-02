احتجاج الآلاف في العاصمة الهولندية أمستردام على إجراءات الإغلاق

05:56 م الأحد 02 يناير 2022
احتجاج الآلاف في العاصمة الهولندية أمستردام على إجراءات الإغلاق

احتجاج الآلاف في العاصمة الهولندية أمستردام على إج

أمستردام - (أ ش أ):

تجمع آلاف الأشخاص في العاصمة الهولندية أمستردام، اليوم الأحد، للاحتجاج على إجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، منتهكين الحظر الذي فرضته السلطات على التجمعات العامة لمواجهة الموجة الأخيرة من الإصابات.

وحاولت شرطة مكافحة الشغب تفريق الحشد باستخدام الهراوات والدروع، فيما أصدرت عمدة أمستردام فيمكي هالسيما أمرا طارئا يمكّن الشرطة من إخلاء "ميدان المتاحف" بوسط المدينة الذي يشهد التظاهرات، بحسب ما أوردته صحيفة (الجارديان) البريطانية.

كما أن المتظاهرين، الذين لم يرتدي أغلبهم أقنعة الوجه وخرقوا قواعد التباعد الاجتماعي، تجاهلوا أمرا بعدم تنظيم مسيرة وساروا على طول الطريق الرئيسي، وهم يعزفون الموسيقى ويحملون المظلات الصفراء في إشارة إلى معارضة إجراءات الحكومة.

وكانت هولندا قد دخلت في إغلاق مفاجئ في 19 ديسمبر الماضي، حيث أمرت الحكومة بإغلاق جميع المتاجر باستثناء المتاجر الأساسية، بالإضافة إلى المطاعم وصالونات تصفيف الشعر والصالات الرياضية والمتاحف وأماكن عامة أخرى حتى 14 يناير على الأقل.. وتحظر القيود الحالية التجمعات العامة التي تضم أكثر من شخصين.

وكحال دول أوروبية أخرى، فرضت هولندا هذه الإجراءات في محاولة لمنع موجة جديدة من إصابات المتحور "أوميكرون" من شانها أن تربك نظام الرعاية الصحية الذي يعاني ضغوطًا بالفعل.

هذا المحتوى من

Asha
هولندا أمستردام فيروس كورونا كوفيد 19

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
871

إصابات اليوم

32

وفيات اليوم

799

متعافون اليوم

384728

إجمالي الإصابات

21727

إجمالي الوفيات

320024

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • قمة بريميرليج |تشيلسي 0-1 ليفربول.. ماني يُسجل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا