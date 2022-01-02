احتجاج الآلاف في العاصمة الهولندية أمستردام على إجراءات الإغلاق

احتجاج الآلاف في العاصمة الهولندية أمستردام على إج

أمستردام - (أ ش أ):

تجمع آلاف الأشخاص في العاصمة الهولندية أمستردام، اليوم الأحد، للاحتجاج على إجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، منتهكين الحظر الذي فرضته السلطات على التجمعات العامة لمواجهة الموجة الأخيرة من الإصابات.

وحاولت شرطة مكافحة الشغب تفريق الحشد باستخدام الهراوات والدروع، فيما أصدرت عمدة أمستردام فيمكي هالسيما أمرا طارئا يمكّن الشرطة من إخلاء "ميدان المتاحف" بوسط المدينة الذي يشهد التظاهرات، بحسب ما أوردته صحيفة (الجارديان) البريطانية.

كما أن المتظاهرين، الذين لم يرتدي أغلبهم أقنعة الوجه وخرقوا قواعد التباعد الاجتماعي، تجاهلوا أمرا بعدم تنظيم مسيرة وساروا على طول الطريق الرئيسي، وهم يعزفون الموسيقى ويحملون المظلات الصفراء في إشارة إلى معارضة إجراءات الحكومة.

وكانت هولندا قد دخلت في إغلاق مفاجئ في 19 ديسمبر الماضي، حيث أمرت الحكومة بإغلاق جميع المتاجر باستثناء المتاجر الأساسية، بالإضافة إلى المطاعم وصالونات تصفيف الشعر والصالات الرياضية والمتاحف وأماكن عامة أخرى حتى 14 يناير على الأقل.. وتحظر القيود الحالية التجمعات العامة التي تضم أكثر من شخصين.

وكحال دول أوروبية أخرى، فرضت هولندا هذه الإجراءات في محاولة لمنع موجة جديدة من إصابات المتحور "أوميكرون" من شانها أن تربك نظام الرعاية الصحية الذي يعاني ضغوطًا بالفعل.