تعطيل الدراسة في الكويت غدا بسبب الظروف الجوية

03:54 م الأحد 02 يناير 2022
تعطيل الدراسة في الكويت غدا بسبب الظروف الجوية

وزير التربية والتعليم العالي الكويتي الدكتور علي ا

الكويت- (د ب أ):

أعلن وزير التربية والتعليم العالي الكويتي الدكتور علي المضف، الأحد، تعطيل الدراسة غدا الاثنين للطلبة في كافة المدارس الحكومية والخاصة بجميع أنظمتها الدراسية، نظرا لحالة الطقس والظروف الجوية التي تمر بها البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عنه القول، في بيان، إنه تقرر كذلك تأجيل الاختبارات المقررة للمراحل المتوسطة والصفوف العاشر والحادي عشر يوم غد، بالإضافة إلى تعطيل الدراسة الحضورية لجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وأكاديمية الفنون والجامعات الخاصة، على أن تعلن كل جهة عبر موقعها الرسمي الإجراءات الخاصة بها.

وأكد الوزير استمرار الدوام لأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية في جميع المدارس والمناطق التعليمية على أن يتم إعادة جدولة الاختبارات المؤجلة.

وتشهد الكويت حاليا موجة من الأمطار الغزيرة.

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