عمرها 200 مليون سنة.. اكتشاف آثار أقدام ديناصورات على شاطئ ببريطانيا

وكالات:

يعتقد الخبراء أن آثار الأقدام المُكتشفة على شاطئ في مقاطعة ويلز البريطانية، تعود لديناصورات قديمة كبيرة ذوات عنق طويل منذ أكثر من 200 مليون عام.

وقال متحف التاريخ الطبيعي في لندن إنه من المحتمل أن تكون هذه الكائنات من فصيلة صوروبودومورفا، المُنتمي إليها أيضا نوع ديبلودوكوس.

كانت إحدى الباحثات الهاويات، وتُدعى كيري ريس، قالت إنها اكتشفت وجود هذه الآثار خلال عام 2020 على شاطئ بينارث قُرب كارديف في بريطانيا.

وقالت الخبيرة بالمتحف، سوزانا ميدمينت، إنها كانت متشككة في البداية، ولكن بعد إجراء فحوص مدققة اقتنعت هي وزميلها بول باريت بأن هذه آثار من العصر الترياسي، والتي يمتد تاريخها إلى ما بين حوالي 200 إلى 250 مليون سنة.

وقال باريت إن البصمات تشير إلى حيوان يمشي، مبينا أنه فضلا عن ذلك هناك مواضع أيضا دفع فيها الطين لأعلى، مبينا: "هذه الهياكل خاصة بالكائنات ذات الحركة النشطة على أرض رخوة. يتم توثيق هذه الآثار بمساعدة الصور ثلاثية الأبعاد".

ونشر العلماء نتائجهم في "المجلة الجيولوجية".