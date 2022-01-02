أسترالي يحرق نفسه احتجاجًا على "قيود كورونا"

02:06 م الأحد 02 يناير 2022
أسترالي يحرق نفسه احتجاجًا على "قيود كورونا"

أسترالي يحرق نفسه

وكالات:

أقدم أسترالي على إشعال النار في نفسه، احتجاجًا على القيود المفروضة في بلاده للحدّ من تنامي ارتفاع إصابات فيروس كورونا.

وأصيب الرجل الذي لم يكشف عن اسمه بحروق خطيرة، بعدما أشعل النار بنفسه وبسيارته أمام أحد المطاعم في ريتشموند بأستراليا، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وقبل إشعال النيران في نفسه، هتف الرجل بهتافات تندد بالإغلاقات وقيود احتواء كوفيد الصارمة التي تفرضها أستراليا.

ووفق الصحيفة البريطانية، حاول رجال الشرطة الذين كانوا متواجدين في المكان إنقاذ الرجل، كما ساعدهم أشخاص كانوا قريبين منه.

وتراجعت إصابات كورونا في أستراليا، الأحد، مع تباطؤ الاختبارات خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكنها ظلت أعلى من 30 ألف حالة فيما زادت حالات الدخول إلى المستشفيات في ولاية نيو ساوث ويلز، وسط تنامي المخاوف بشأن الضغوط المحتملة على منظومة الصحة العامة.

وأظهرت أرقام الصحة الأسترالية أن الحالات التي تم تشخيصها حديثا في نيو ساوث ويلز، الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان، انخفضت إلى 18278 من 22577 في اليوم السابق مع تراجع عدد الاختبارات التي أجريت في يوم رأس السنة بمقدار الربع.

غير أن أعداد دخول المستشفيات والتي تقول السلطات إنها تراقبها عن كثب أكثر من إجمالي عدد الحالات، مع التحول نحو التعايش مع الفيروس، قفزت بنسبة 18 في المئة إلى 1066.

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