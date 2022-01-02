وفاة 4 سوريين من عائلة واحدة اختناقا في جنوب لبنان
بيروت- (د ب أ):
لقي 4 سوريين من عائلة واحدة حتفهم جراء الاختناق ببلدة الخرايب في جنوب لبنان .
وذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام" اليوم الأحد أن جمعية الرسالة للإسعاف الصحي (مركز الخرايب التطوعي) نقلت 4 سوريين من عائلة واحدة، من مستشفى الفقيه إلى الواسطة-الخرايب، لقوا حتفهم في منزلهم ليلا.
وأشارت الوكالة إلى أن الوفاة جاءت بسبب الاختناق بكاربون الفحم.
ويبلغ عدد السوريين في لبنان نحو مليون و500 ألف، ويطالب لبنان بعودتهم إلى بلادهم.
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