وفاة 4 سوريين من عائلة واحدة اختناقا في جنوب لبنان

01:15 م الأحد 02 يناير 2022
وفاة 4 سوريين من عائلة واحدة اختناقا في جنوب لبنان

لبنان

بيروت- (د ب أ):

لقي 4 سوريين من عائلة واحدة حتفهم جراء الاختناق ببلدة الخرايب في جنوب لبنان .

وذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام" اليوم الأحد أن جمعية الرسالة للإسعاف الصحي (مركز الخرايب التطوعي) نقلت 4 سوريين من عائلة واحدة، من مستشفى الفقيه إلى الواسطة-الخرايب، لقوا حتفهم في منزلهم ليلا.

وأشارت الوكالة إلى أن الوفاة جاءت بسبب الاختناق بكاربون الفحم.

ويبلغ عدد السوريين في لبنان نحو مليون و500 ألف، ويطالب لبنان بعودتهم إلى بلادهم.

لبنان وفاة سوريين الوكالة الوطنية للاعلام مستشفى الفقيه

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