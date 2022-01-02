وفاة 4 سوريين من عائلة واحدة اختناقا في جنوب لبنان

بيروت- (د ب أ):

لقي 4 سوريين من عائلة واحدة حتفهم جراء الاختناق ببلدة الخرايب في جنوب لبنان .

وذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام" اليوم الأحد أن جمعية الرسالة للإسعاف الصحي (مركز الخرايب التطوعي) نقلت 4 سوريين من عائلة واحدة، من مستشفى الفقيه إلى الواسطة-الخرايب، لقوا حتفهم في منزلهم ليلا.

وأشارت الوكالة إلى أن الوفاة جاءت بسبب الاختناق بكاربون الفحم.

ويبلغ عدد السوريين في لبنان نحو مليون و500 ألف، ويطالب لبنان بعودتهم إلى بلادهم.