فرنسا تقلص مدة العزل لمُصابي كورونا من 10 إلى 7 أيام

باريس- أ ش أ:

أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران، الأحد، أن فترة العزل للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل وأثبتت الفحوصات إصابتهم بفيروس كورونا (كوفيد-19 ) ستنخفض من 10 إلى 7 أيام.

وقال فيران، إنه يمكن رفع مدة العزل بعد خمسة أيام في حال جاءت نتائج الاختبارات سلبية، وسيتعين على من لم يتم تطعيمهم عزل أنفسهم لمدة عشرة أيام مع إمكانية الخروج من العزل بعد سبعة أيام بموجب نفس الشروط، حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية الفرنسية.

وأضاف أن سلالة "أوميكرون" المتحورة من كورونا شديدة العدوى بحيث أنه لا يمكن إيقافها ما لم يتم إعادة فرض "إغلاق صارم".

وأصبحت فرنسا سادس دولة في العالم يسجل أكثر من عشرة ملايين إصابة بكوفيد-19 منذ بدء الجائحة، وذلك بحسب بيانات رسمية نشرت أمس السبت.

واعتبارا من الغد وحتى 23 يناير الجاري، سيمنع بيع وخدمة استهلاك الأطعمة والمشروبات خلال الرحلات مع استثناء المطاعم الموجودة داخل السفن من الإجراء الجديد.